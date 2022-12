Sérvia-Suíça: em disputa por um lugar nos 'oitavos'

Sérvia e Suíça defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão atualmente separadas por dois pontos à entrada para a ronda decisiva de acesso aos oitavos de final da competição.

À entrada para esta ronda, a Sérvia posiciona-se no quarto lugar, com apenas um ponto, fruto de um empate e uma derrota e um saldo de três golos marcados e cinco sofridos, enquanto que a Suíça se encontra no segundo posto, com três pontos, após somar um triunfo e um desaire e um saldo de um golo marcado e outro sofrido até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Sérvia registou três vitórias (Suécia, Noruega e Bahrain), um empate (Camarões) e uma derrota (Brasil), ao passo que a Suíça somou três triunfos (Espanha, República Checa e Camarões) e dois desaires (Gana e Brasil).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Suíça, seleção que venceu o único duelo disputado entre os dois países.