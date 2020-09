Sérvia-Turquia: vencer é necessário

Derrotados na ronda inaugural deste Grupo 3 da Divisão B da Liga das Nações, sérvios e turcos encontram-se este domingo no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, numa partida na qual ambas as formações entrarão em campo praticamente com total necessidade de vencer para manterem bem vivas as suas esperanças na luta pela subida de divisão.



Derrotada na Rússia, por 3-1, a Sérvia chega a este jogo vinda de quatro jogos seguidos a sofrer golos, ainda que também tenha do seu lado a estatística positiva de ter sido a primeira formação a marcar em cinco dos últimos seis duelos. Por outro lado, oito dos últimos nove duelos dos sérvios tiveram pelo menos três golos, sete dos últimos oito tiveram golos de ambas as equipas e seis dos últimos oito registaram menos de 11 cantos.



Quanto à Turquia, vinda de um desaire diante da Hungria, viu nessa partida ser interrompida uma sequência de seis jogos seguidos sem perder (quatro vitórias e dois empates). No plano estatístico, os seus últimos cinco encontros tiveram um total de golos inferior a cinco, tal como inferior a 11 cantos. Por outro lado, superior a 5 cartões foram quatro dos últimos cinco encontros.



De notar, por fim, que este será o primeiro confronto entre estas duas equipas.

CÓD 162 Sérvia 2.03 Empate 3.27 Turquia 3.48