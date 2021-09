Sev. Cherepovec-HK Dínamo Minsk: arranque não foi o desejado

Sev. Cherepovec e HK Dínamo Minsk defrontam-se, este domingo, pelas 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato russo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não venceram no arranque da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações estiveram recentemente inseridas, de notar que o Sev. Cherepovec registou duas vitórias (SKA St. Petersburgo e Sochi) e três derrotas (Avangard Omsk, Nizhny Novgorod e SKA St. Petersburgo), enquanto que o HK Dínamo Minsk somou três vitórias (Sev. Cherepovec, Soligorsk e Yunost Minsk), um empate (Dinamo Riga) e um desaire (Dínamo Moscovo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do HK Dínamo Minsk, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.