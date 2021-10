Severstal Cherepovec-Dinamo Riga: terceiro jogo da época entre ambas as equipas

Encontro de duas equipas da Conferência Oeste da KHL, com o oitavo colocado Dinamo Riga a visitar do reduto do décimo Severstal Cherepovec. Apesar de estarem separadas por duas posições, estas duas formações têm os mesmos 20 pontos, sendo que os de Riga têm mais uma partida disputada.



Olhando aos últimos jogos, tanto o Severstal Cherepovec como o Dinamo Riga ganharam em cinco dos mais recentes dez duelos, sendo que três deles para ambos os conjuntos foram conseguidos nos últimos quatro jogos.



Relativamente a estatísticas, o destaque vai para o facto de no primeiro período de cinco dos últimos seis jogos do Dínamo terem havido golos de ambas as equipas e pelo menos 2 no total.



No que ao confronto direto note-se que o Severstal Cherepovec venceu os últimos oito embates com o Dinamo Riga, incluindo dois já nesta temporada, por 2-1 e 2-0. Haverá vingança?

CÓD 536 Sev. Cherepovec 1.93 Empate 3.75 Dínamo Riga 3.1