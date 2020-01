Severstal Cherepovec-HC Sochi: à procura de triunfos

Encontro entre duas equipas colocadas na zona inferior da tabela da Conferência Oeste da KHL, com o Severstal Cherepovec a receber a visita do HC Sochi, num duelo que colocará frente a frente duas formações que entram em campo separadas por 4 pontos (37 dos forasteiros contra 33 dos da casa).



Vindo de quatro derrotas consecutivas, o conjunto de Cherepovec tenta voltar aos triunfos neste duelo, o terceiro da temporada diante dos de Sochi, um deles com cariz oficial, do qual venceu a equipa forasteira. Quanto aos de Sochi, entram em campo na sequência de duas derrota seguidas, ambas em visitas à capital para defrontar Spartak e Dinamo. Qual das séries será interrompida?

