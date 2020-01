Severstal Cherepovec-Traktor Chelyabinsk: vencer é obrigatório

Colocadas em posições inferiores nas respetivas conferências da KHL, Severstal Cherepovec e Traktor Chelyabinsk encontram-se esta segunda-feira num duelo no qual tentarão inverter as recentes sequências menos positivas.



Os da casa, décimos no Oeste, com 33 pontos, procuram um regresso aos triunfos em casa depois de duas derrotas, ao passo que os forasteiros, últimos no Este, com 29 pontos, procuram repetir aquilo que conseguiram na última partida forasteira, onde conseguiram uma pouco vista vitória fora de casa na prova.



De notar que este será o primeiro duelo oficial destas duas equipas na presente temporada, isto depois de terem jogado um particular em agosto. Na altura, ainda em pré-época, o Traktor venceu por 2-1. Como será desta?

CÓD 462 Sev. Cherepovec 2.31 Empate 3.47 Traktor Chely. 2.56