Sevilha-AS Roma: Paulo Fonseca com tarefa complicada

Comandada por Paulo Fonseca, a Roma visita esta quinta-feira o reduto da Roma, num encontro referente à 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.



Quinta colocada na Serie A, a turma romana chega a este encontro numa sequência de quatro encontros consecutivos sem perder mas sem competir desde 1 de março em face da suspensão dos jogos por causa do coronavírus.



Quanto ao Sevilha, é terceiro na Liga espanhola e está numa fase ainda mais positiva, já que vai em seis jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual travou o Atlético Madrid e superou o Cluj com dois empates.



De notar que neste encontro o Sevilha terá várias baixas a notar, como as de Diego Perotti, Nicolò Zaniolo, Davide Zappacosta, Lorenzo Pellegrini ou Jordan Veretout. Do lado oposto apenas estará de fora Fernando, ausente até maio.

CÓD 108 Sevilha 1.98 Empate 3.26 AS Roma 3.63