Sevilha-AS Roma: por um lugar nos 'quartos' da Liga Europa

Depois de terem visto os dois jogos inicialmente marcados serem cancelados devido ao surto de coronavírus, Sevilha e Roma decidem esta quinta-feira quem avança para os quartos-de-final da Liga Europa, numa eliminatória a uma partida que será disputada na MSV-Arena, em Duisburgo.



Comandado por Paulo Fonseca, o conjunto romano chega a este jogo vindo de uma fase final bastante positiva na Serie A, com oito jogos seguidos sem perder (sete vitórias e uma derrota), nos quais se conta um triunfo diante da Juventus, que permitiram fechar o campeonato em quinto. Quanto a jogadores, refira-se que na Roma há a notar as baixas por lesão de Lorenzo Pellegrini e Antonio Mirante e de Jordan Veretout por castigo.



Quanto à equipa andaluza - que neste duelo tem em dúvida Nemanja Gudelj e Tomás Vaclik -, chega a este jogo também vinda de uma fase recente extremamente positiva, já que não perdeu nenhum encontro no pós-retoma, numa longa série de jogos sem perder com 17 encontros, nos quais conseguiu 8 vitórias e 9 empates.

