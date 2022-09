Sevilha-At. Madrid: jogo grande em Espanha

CÓD 161 Sevilha 2,85 Empate 3,1 Atl. Madrid 2,45

A realizar um início de época até ao momento para esquecer, o Sevilha (15.º, com 5 pontos) recebe este sábado a visita do At. Madrid, numa partida da 7.ª jornada da Liga espanhola na qual uma vitória é algo essencial para tentar dar finalmente início a uma boa sequência de resultados.Algo que o At. Madrid também tentará, já que, apesar de estar mais acima da tabela, na 7.ª posição, com 10 pontos, leva duas derrotas seguidas, uma para a Champions e outra para a Liga espanhola. A turma colchonera, que era conhecida pela sua superior capacidade defensiva, leva já cinco jogos seguidos a sofrer.Em relação a jogadores indisponíveis, Marcão e Jesús Corona são baixas no Sevilha, ao passo que Sergio Reguilón, José Giménez, Mario Hermoso e Thomas Lemar vão desfalcar o Atlético.Em termos de confronto direto, o Sevilha está numa boa fase nesse particular, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos e marcou sempre pelo menos um golo. Falando em golos, em oito dos últimos dez duelos ambas as equipas marcaram.