Sevilha-At. Madrid: jogo grande na Liga espanhola

Sevilla FC Empate Atletico Madrid

Dia de jogo grande na Liga espanhola, com Sevilha e At. Madrid a encontrarem-se este sábado no Ramón Sánchez Pijuán, numa partida da 18.ª jornada na qual estarão frente a frente o 2.º e o 4.º colocados, respetivamente.Com 34 pontos, fruto de 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o Sevilha é a equipa mais bem colocada. Nesta campanha os andaluzes têm 26 golos marcados e 11 sofridos, sendo que a meio da semana conseguiram o apuramento para a próxima ronda da Copa do Rei apenas nos penáltis diante do modesto Andratx. No plano interno, refira-se, o Sevilha vai em quatro duelos seguidos a ganhar. Em termos individuais, Erik Lamela, Youssef En-Nesyri, Jesús Navas, Suso e Fernando são baixas.Quanto ao At. Madrid, vem de uma derrota no fim de semana diante do Real Madrid, naquele que foi o quinto jogo seguido a sofrer golos. A turma de Diego Simeone não contará neste jogo com Sime Vrsaljko, Antoine Griezmann e Jose Gimenez, chegando a esta partida com 29 pontos na tabela, fruto de 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.Em termos de confronto direto, os últimos seis jogos são de equilíbrio total, com uma vitória para cada lado e quatro empates. Em termos de golos, apenas um desses jogos teve pelo menos 3 golos, sendo que sete dos últimos nove contaram, ainda assim, com golos de ambas as equipas.