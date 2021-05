Sevilha-Athletic Bilbao: andaluzes com visitante perigoso

Inesperado candidato ao título em Espanha, o Sevilha recebe esta segunda-feira a visita do sempre complicado Athletic Bilbao, numa partida da 34.ª jornada na qual jogará depois dos três da frente. Quer isto dizer que, em caso de deslize de At. Madrid, Real Madrid ou Barcelona, os andaluzes poderão entrar com um motivo extra para ampliar a sua boa fase, que já vai em nove jogos sem perder e cinco seguidos a ganhar.



Por outro lado, o Sevilha foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos que disputou, sendo que em todos esses cinco encontros os triunfos foram conseguidos pela margem mínima.



Quanto ao Athletic - neste jogo sem Peru Nolaskoain, Iker Muniain, Yuri Berchiche e Ander Capa -, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, com dois empates e uma vitória diante do At. Madrid, uma sequência que de certa forma ajudou a colocar para trás uma má fase anterior, com uma série de jogos seguidos sem conseguir o triunfo. Quanto a outros dados, note-se que os últimos três jogos fora de casa do Athletic tiveram todos menos do que 3 golos.



Em relação ao confronto direto, nota para o facto de quatro dos últimos cinco duelos diretos terem tido pelo menos 3 golos no total, sendo que na primeira volta, em finais de outubro, o Athletic venceu por 2-1 em San Mamés. Como será agora em solo andaluz?

CÓD 130 Sevilha 1.54 Empate 3.64 Athletic Bilbau 5.31