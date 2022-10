Sevilha-Athletic Bilbao: andaluzes em crise recebem adversário perigoso

CÓD 161 Sevilha 2,9 Empate 3,2 Athletic Bilbau 2,35

No primeiro jogo desde a saída de Julen Lopetegui, um Sevilha em crise recebe este sábado a visita do Athletic Bilbao, numa partida da 8.ª jornada na qual os andaluzes, 17.ºs com 5 pontos, receberão o 3.º colocado, com 16 pontos.Mais 11 pontos na tabela que mostram as diferenças de andamento neste início de temporada, que podem ser agravadas para o lado do Sevilha para um quinto encontro seguidos sem ganhar. Para piorar as coisas, o Sevilha não terá Marcão, Jesús Corona, Karim Rekik e Fernando, tendo ainda Marcos Acuña em dúvida.Do lado oposto, o Athletic entra em campo vindo de três vitórias seguidas - ganhou 5 jogos, empatou um e perdeu outro no total de época -, tendo neste jogo já as baixas certas de Yuri Berchiche e Dani Vivian. Olhando a estatísticas, nota ainda para o facto de em quatro dos últimos cinco jogos do Athletic terem tido 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Sevilha venceu os dois jogos da época passada, ambos por 1-0. Como será desta vez?