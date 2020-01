Sevilha-Ath. Bilbau: Julen Lopetegui está a poucos pontos da liderança

Sevilha e Athletic Bilbau defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato espanhol (La Liga), num confronto que coloca à prova Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto.



Com um grande arranque de temporada, a equipa liderada pelo antigo selecionador espanhol e treinador do Real Madrid posiciona-se na 3.ª posição da tabela classificativa, com 34 pontos (menos cinco que o líder Barcelona) amealhados até ao momento (10V, 4E e 4D), ao passo que o Athletic Bilbau é 7.º, com 28 pontos (7V, 7E e 4D).



Relativamente aos últimos desempenhos de cada uma das equipas para a prova interna, destaque para a sequência mais positiva dos rojiblancos, com três triunfos (Valladolid, Leganés e Maiorca), um empate (Osasuna) e uma derrota (Villarreal).



Já o Athletic Bilbau venceu dois encontros (Sevilha e Leganés), obteve também dois empates (Eibar e Real Madrid) e uma derrota (Betis).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Sevilha contra dois do Athletic Bilbau. O que estará reservado para este embate?

