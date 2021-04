Sevilha-Atlético Madrid: duelo com muitos rostos conhecidos dos portugueses

Sevilha e Atlético Madrid defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que colocará frente a frente jogadores que já defrontaram os 'grandes' de Portugal.

Do lado do Sevilha, Marcos Acuña e Nemanja Gudelj representaram o Sporting, e Fernando e Oliver Torres vestiram as cores do FC Porto, enquanto que do lado colchonero Jan Oblak e João Félix tiveram passagens pelo Benfica e Hector Herrera e Felipe passaram pelo FC Porto.

Mas vamos as contas do campeonato. À entrada para esta ronda, a equipa atualmente orientada por Julen Lopetegui, treinador espanhol que orientou o FC Porto entre 2014 e 2016, posiciona-se no 4.º lugar, com 55 pontos, fruto de 17 vitórias, quatro empates e sete derrotas, ao passo que o Atlético Madrid, de Diego Simeone, encontra-se na liderança isolada da prova, com 66 pontos. Até ao momento, os colchoneros somaram 20 triunfos, seis empates e duas derrotas no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sevilha registou duas vitórias (Betis e Elche), dois empates (Borussia Dortmund e Vallladolid) e uma derrotas (Elche), enquanto que os colchoneros somaram dois triunfos (Athletic Bilbao e Alavés), dois empates (Real Madrid e Getafe) e um desaire (Chelsea).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a registarem quatro empates nos últimos cinco duelos disputados entre si.