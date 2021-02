Sevilha-Barcelona: arranca a luta por um lugar na final da Taça do Rei

Vindos de excelentes fases, Sevilha e Barcelona encontram-se esta quarta-feira em solo andaluz, numa partida da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, a primeira ronda desta prova onde a eliminatória não é discutida a um só jogo.



Por isso, ao contrário das rondas prévias, ambas as equipas não deixarão tudo decidido neste jogo, mas é bem provável que procurem já jogar todas as cartadas, de forma a adiantar o assunto tendo em vista a segunda mão, marcada para dentro de uma semana, agora em Camp Nou.



Com sete vitórias consecutivas, seis delas sem sequer sofrer golos e sempre a ser a primeira equipa a marcar, o Sevilha é neste momento uma das equipas em melhor momento no país vizinho, algo que será colocado à prova neste embate com os catalães, que por seu turno levam seis vitórias consecutivas... mas com golos sofridos em quatro deles.



E se os dados apontam a golos, a verdade é que o confronto direto diz-nos o contrário, especialmente os dois mais recentes, com 0-0 e 1-1 no marcador. A história, ainda assim, muda de figura se analisarmos mais lá para trás, onde os golos eram em abundância. Esquecendo estes últimos dois golos, dos dez anteriores apenas um não teve pelo menos 3 golos, sendo que houve até duelos com seis e sete golos no marcador. Aliás, o duelo com 7 golos no marcador foi mesmo nesta Taça do Rei, em 2019, com uma vitória catalã por 6-1. Como será desta vez?

CÓD 182 Sevilha 3.07 Empate 3.42 Barcelona 2.13