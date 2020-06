Sevilha-Barcelona: catalães com teste de fogo

Líder da Liga espanhola, o Barcelona tem esta sexta-feira um verdadeiro teste de fogo ao seu comando da prova, quando pelas 21 horas visitar o reduto do terceiro colocado Sevilha, uma equipa que vai já numa sequência de impor respeito, com oito jogos seguidos sem perder.



Do lado oposto estará um Barcelona também em bom momento, com três vitórias consecutivas sempre sem sofrer golos, sendo que dois desses jogos já foram depois da retoma da Liga.



Olhando às estatísticas, o Sevilha foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, tal como o Barcelona, mas neste caso em cinco dos mais recentes sete duelos. Por outro lado, os jogos dos catalães não são muito propícios a golos, pelo menos olhando para os últimos cinco, nos quais apenas por uma vez se registaram três ou mais tiros certeiros.



De olho no confronto direto, de notar que o Barcelona vai em três vitórias consecutivas, sendo que nesses três duelos conseguiu marcar 14 golos e apenas sofrer três. História a repetir neste embate da 30.ª jornada?

CÓD 103 Sevilha 3.62 Empate 3.57 Barcelona 1.89