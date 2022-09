Sevilha-Barcelona: catalães enfrentam adversário perigoso

CÓD 160 Sevilha 4.15 Empate 3.65 Barcelona 1.77

Equipas que na temporada passada lutaram até final pelos lugares cimeiros, Sevilha e Barcelona encontram-se este sábado na 4.ª jornada da Liga espanhola em momentos bem diferentes. Os catalães em três jogos ainda não perderam e têm 7 pontos, ao passo que os andaluzes apenas conseguiram um empate, tendo perdido os outros dois jogos.Para piorar a situação do Sevilha, neste jogo continuarão a ter as baixas de Jesús Corona e Marcos Acuña, dois jogadores que dariam certamente muito alcance ofensivo. Ainda assim, há reforços que podem entrar em ação, como Edinson Cavani, um nome que pode claramente ser a chave para encontrar o caminho dos golos.Um problema que do outro lado não se coloca, já que no ataque catalão mora Robert Lewandowski, um dianteiro que tem sido como se esperava uma máquina de golos. Falando em golos, de notar que nos últimos cinco jogos (contando dois de preparação) apenas um não teve 3 ou mais golos, sendo que em oito dos últimos dez o Barça foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, o Barcelona leva quatro jogos sem perder e sempre a marcar pelo menos um golo. Ainda assim, note-se que nenhum dos últimos sete duelos entre estas equipas teve 3 ou mais golos. Na época passada, por exemplo, houve um triunfo do Barcelona por 1-0 e um empate a um em Sevilha.