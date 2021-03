Sevilha-Bétis: dérbi andaluz anima noite em Espanha

Dia de jogo grande em Espanha e, claro está, na Andaluzia, com o Sevilha a receber a visita do Betis, num duelo de rivais que entram em campo separados por duas posições e 6 pontos.



Estão em melhor posição os da casa, com 48 pontos, mas vindos de duas derrotas seguidas, ao passo que os visitantes, com 42, estão numa sequência de quatro triunfos consecutivos. Aliás, juntando duelos da Liga dos Campeões o Sevilha já leva quatro jogos seguidos sem vencer, sendo que em todos esses duelos sofreu golos.



Quanto ao Betis, leva as tais quatro vitórias seguidas, sendo que em seis dos últimos sete embates foi sempre a primeira equipa a marcar. Por outro lado, note-se que todos esses quatro triunfos foram pela margem mínima.



Relativamente ao confronto direto, aí o Sevilha leva cinco vitórias nos últimos seis duelos caseiros com o Betis, sendo que na primeira volta, já neste ano civil, registou-se um empate a um golo no reduto do conjunto verde e branco. Como será agora?

CÓD 139 Sevilha 1.92 Empate 3.18 Bétis Sevilha 3.64