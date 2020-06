Sevilha-Bétis Sevilha: aí está o regresso da Liga espanhola

Aí está o regresso da Liga espanhola, com um dérbi entre Sevilha e Betis a pontuar o retorno da competição no país vizinho. Um duelo cheio de história no Ramon Sánchez Pijuán, que desta vez será feito sem a presença de um dos seus maiores aliciantes: os adeptos. É que, como se sabe, a partida será à porta fechada, tal como todas as restantes da Liga espanhola.



Terceiro colocado na tabela, com 47 pontos, o Sevilha é a equipa que entra nesta partida numa melhor situação, defrontando neste dérbi um Betis que é 12.º, com menos 14 pontos. A formação verde, refira-se, entra em campo com 8 pontos acima da zona de despromoção, pelo que o cenário de luta pela permanência ainda é real.



Sem jogar desde o primeiro fim de semana de março, Sevilha e Betis entram nesta partida sem grandes referências no que a resultados diz respeito, mas olhando lá para trás é possível analisar-se algumas tendências. Nesse contexto, o Sevilha vai em seis jogos seguidos sem perder, um registo que pontua com outros a nível de golos: foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos, sendo que nesses mesmos sete encontros houve pelo menos três golos em cinco deles.



Quanto ao Betis, sofreu golos nos últimos três duelos, sendo que a nível de tentos há dois registos a ter em conta: quatro dos últimos cinco jogos do Betis tiveram três ou mais golos; em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.



No que ao confronto direto diz respeito, na primeira volta houve vitória do Sevilha em casa do Betis por 2-1, um resultado que reforçou algumas tendências: o Sevilha sofre diante do Betis há seis partidas, sendo que em cinco desses seis duelos houve golos de ambas as equipas e também pelo menos 3 golos. Como será desta vez?

CÓD 153 Sevilha 1.86 Empate 3.51 Bétis Sevilha 3.8