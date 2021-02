Sevilha-Borussia Dortmund: espanhóis num grande momento

A viverem períodos bem distintos no plano interno, Sevilha e Borussia Dortmund encontram-se esta quarta-feira em solo espanhol, numa partida dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões na qual ambas as equipas tentarão certamente dar um passo importante rumo à ronda seguinte.



Nesse sentido, em teoria será o Sevilha a equipa mais motivada, já que vem de nove vitórias consecutivas e leva já sete partidas seguidas sem sofrer. Mantendo este registo, especialmente o de não sofrer golos, os andaluzes podem dar um passo importante rumo aos 'quartos'.



Já do outro lado estará um Borussia a viver um período bem distinto, com quatro vitórias nas mesmas últimas nove partidas - com três derrotas e dois empates. Uma fase negativa que levou mesmo à decisão de garantir um novo treinador para a próxima temporada. Será ele Marco Rose, antigo técnico do Borussia Mönchengladbach. Ainda assim, será com Edin Terzic que os alemães terão de entrar em campo nesta partida, onde colocarão à prova uma série de oito jogos seguidos a sofrer golos - mas também sempre a marcar. Registos que apontam para a existência de pelo menos 3 golos, tal como se viu nos últimos seis duelos dos de Dortmund.



Em relação ao confronto direto, estas equipas voltam a encontrar-se mais de dez anos depois do último embate, na altura para a Liga Europa, com um empate em Espanha a dois golos e uma vitória espanhola em Dorrtmund por 1-0. Como será desta vez?

