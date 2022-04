Sevilha-Cádiz: visitantes tentam nova surpresa

CÓD 162 Sevilha 1.54 Empate 3.7 Cádis 5.92

Equipa que há duas semanas surpreendeu a Europa do futebol ao ganhar em Camp Nou, o Cádiz visita esta sexta-feira o reduto do Sevilha, numa partida na qual a formação andaluz tentará alcançar os 3 pontos para manter bem viva a possibilidade de acabar no segundo posto final da Liga espanhola.Com 63 pontos, o Sevilha está empatado na tabela com o Barcelona, mas com desvantagem nos critérios. A formação andaluza, com Jesús Corona em destaque, perdeu apenas dois dos últimos 19 jogos que disputou, sendo que a atuar em casa marcou pelo menos 2 golos em cinco dos últimos seis jogos que disputou.Quanto ao Cádiz, apesar de recentemente ter surpreendido o Barcelona, vem de uma derrota caseira diante do Athletic Bilbao e está por agora encostado às cordas, com apenas 1 ponto acima da zona de descida.Em relação ao confronto direto, o Sevilha ganhou os últimos sete jogos e nos últimos oito não perdeu. Olhando aos golos, o Cádiz apenas marcou em dois dos últimos oito encontros com o Sevilha, sendo que em cinco dos últimos sete viram-se pelo menos 3 golos e o Sevilha foi o conjunto que chegou ao descanso na frente.