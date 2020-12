Sevilha-Chelsea: duelo de apurados no Grupo E da Champions

Já apurados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Sevilha e Chelsea encontram-se esta quarta-feira em solo andaluz, numa partida da qual poderá sair já a definição da equipa que seguirá para a próxima ronda da prova como primeira colocada neste Grupo E. Algo que apenas ficará decidido em caso de vitória de alguma das equipas ou com um empate com golos, já que na partida de Londres, há um mês, se registou um nulo.



Um resultado que, refira-se, ajudou o Chelsea a dar corpo a uma incrível série que ainda dura, com onze partidas consecutivas sem perder. No decurso dessa sequência, os blues conseguiram também outras séries e estatísticas, nomeadamente o facto de terem sido a equipa que chegou ao descanso na frente em seis dos últimos sete jogos, período no qual conseguiram também ser a primeira formação a marcar em cinco deles. Por outro lado, também em cinco dos últimos sete encontros se registaram pelo menos 3 golos.



Quanto ao Sevilha, que neste jogo não contará com Suso, Oussama Idrissi, Yassine Bounou e Carlos Fernández, vem de cinco vitórias consecutivas, sendo que em apenas um dos últimos sete encontros não foi a primeira formação a marcar.



Note-se que o Chelsea viaja a Sevilha na máxima força, ainda que possa acusar um pouco o desgaste do dérbi do fim de semana diante do Tottenham (0-0), até porque chegará a este jogo com menos um dia de descanso do que os andaluze, que atuaram no sábado.

CÓD 110 Sevilha 2.61 Empate 3.18 Chelsea 2.42