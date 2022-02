Sevilha-Dínamo Zagreb: andaluzes recebem croatas em bom momento

CÓD 168 Sevilha 1.36 Empate 4.48 Dínamo Zagreb 7.57

Equipa com bom historial nesta Liga Europa, o Sevilha defronta esta quinta-feira, a partir das 20 horas, o Dínamo Zagreb, num duelo do playoff no qual tentará somar um bom resultado para conseguir deixar bem encaminhado o apuramento para a próxima ronda.Pela frente estará um conjunto croata que chega a este duelo vindo de 12 vitórias consecutivas, incluido cinco em jogos de preparação, para fazer face à paragem de Inverno na Croácia. Nos últimos dez jogos, metade deles particulares, o Dínamo foi a primeira equipa a marcar, sendo que em seis deles houve pelo menos 3 golos.Quanto ao Sevilha, vem de quatro partidas seguidas sem perder, com três empates consecutivos e mais recentemente uma vitória. Ao contrário dos croatas, que estã o na máxima força, os espanhóis têm várias baixas, tais como Erik Lamela, Gonzalo Montiel, Suso ou Joan Jordán. Já Lucas Ocampos, Jesús Corona e Jesús Navas estão em dúvida.Em termos de confronto direto, note-se que o Sevilha venceu os dois jogos que estas duas equipas disputaram, ambos em 2016/17, por 1-0 e 4-1.