Sevilha-Eibar: andaluzes tentam continuar no comboio do pódio

Vindo de uma vitória que colocou um ponto final numa série de quatro empates consecutivos, o Sevilha procura esta segunda-feira responder da melhor forma à vitória do At. Madrid na sexta-feira, de forma a manter-se a apenas 2 pontos dos colchoneros na luta pelo terceiro lugar da tabela.



Atualmente com 57 pontos, o conjunto andaluz não perde há doze partidas e tem pela frente nesta jornada um Eibar que é 15.º, com 35 pontos, 6 acima da zona de despromoção. Uma margem interessante, mas que com cinco partidas pela frente não garante a permanência, pelo que é certo que os bascos queiram fechar a questão o mais rápido possível.



Nesse sentido, e olhando ao campeonato do Eibar no pós-confinamento, a formação basca conseguiu duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas partidas já disputadas, sendo que na mais recente foi derrotada pelo Osasuna por 2-0. Um encontro que confirmou a tendência de ser a primeira equipa a sofrer - foi assim em seis dos últimos oito encontros - e que serviu de exceção a uma outra estatística, que aponta para que ambas as equipas tenham marcado em seis dos últimos oito encontros dos bascos.



Quanto ao confronto direto, o Sevilha vai numa série de dez jogos seguidos a marcar e de quatro a sofrer. Um registo que é traduzido por uma outra estatística, que aponta para a existência de pelo menos três golos nos últimos cinco duelos entre estes dois conjuntos, tal como sucedeu na primeira volta, com um triunfo por 3-2 do Eibar na receção aos andaluzes.

