Sevilha-Inter Milão: decisão na Liga Europa

Aí está a decisão da primeira prova europeia da temporada, com Sevilha e Inter Milão a discutirem esta sexta-feira, em Colónia, a final da Liga Europa. Um duelo de equipas históricas do futebol europeu, que coloca frente a frente o quarto e o segundo de 2019/20 das Ligas espanhola e italiana, respetivamente.



Equipa habituada a conquistar esta Liga Europa - já são cinco títulos -, o Sevilha chega a esta decisão depois de ter deixado pelo caminho nesta final-8 os ingleses do Wolverhampton e do Manchester United, ambos com triunfos pela margem mínima e com exibições relativamente convincentes nas quais uma das figuras foi o guarda-redes Bono.



Quanto ao Inter Milão, teve um caminho bem mais tranquilo, especialmente pelo resultado das meias-finais, onde arrasou o Shakhtar Donetsk por 5-0. Antes, nos 'quartos', tinha ganho por 2-1 diante do Bayer Leverkusen, uma equipa que era vista por muitos como uma das mais fortes candidatas a vencer.



No que a equipas diz respeito, o Sevilha surge na máxima força, ao passo que o Inter Milão terá a ausência de Matías Vecino e tem dúvida Alexis Sánchez. Já Achraf Hakimi é baixa certa por não estar inscrito.





CÓD 104 Sevilha 3.51 Empate 3.38 Inter de Milão 2.12