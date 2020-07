Sevilha-Maiorca: andaluzes em bom momento

Moralizado por uma incrível fase recente, com 14 jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas, o Sevilha tenta este domingo dar seguimento ao seu bom momento, tendo pela frente o antepenúltimo colocado Maiorca, num embate referente à 36.ª jornada da Liga espanhola.



Motivado pelo tal bom momento, o conjunto andaluz tentará igualmente manter-se bem vivo na luta pelo terceiro lugar, isto numa partida na qual entrará em campo já a saber o que fez o At. Madrid. Nessa partida, refira-se, o Sevilha até torcerá pelo rival Betis, já que em caso de deslize colchonero poderá isolar-se no pódio com um triunfo diante do Maiorca.



Quanto aos insulares, chegam a este jogo vindos de um triunfo perante o Levante, um resultado que permitiu ganhar nova esperança na luta pela salvação, ainda que o 17.º lugar esteja ainda a 3 pontos de distância.



Por fim, de notar que na primeira volta houve triunfo andaluz em Maiorca por 2-0. Como será desta vez?

CÓD 125 Sevilha 1.4 Empate 4.42 Maiorca 6.78