Sevilha-Maiorca: duelo de extremos na La Liga

Em jogo da 36.ª jornada da Liga espanhola, Sevilha e Maiorca encontram-se esta quarta-feira na Andaluzia, numa partida que colocará duas equipas a ocupar posições totalmente opostas na tabela. Os andaluzes são terceiros, com 65 pontos, ao passo que os insulares são antepenúltimos, com 32.



Ainda que só duas derrotas nos últimos 21 jogos de campeonato, o Sevilha perdeu esses dois duelos nos últimos seis jogos, sendo que nos últimos dois até empatou. Isso acabou por atrasar a formação andaluza na luta pelo segundo lugar, que agora está bastante favorável ao Barcelona. Nota ainda para o registo defensivo, com seis jogos seguidos do Sevilha a sofrer - em cinco deles marcou também.



Quanto ao Maiorca, está a 2 pontos da zona de salvação e nos últimos cinco jogos alcançou duas vitórias e perdeu por três vezes. Olhando aos registos recentes, em oito dos últimos dez foi a primeira equipa a sofrer golo; em quatro dos últimos cinco o marcador teve pelo menos 3 golos no total; nos últimos quatro jogos o Maiorca sofreu sempre (pelo menos um golo).



Qunato ao confronto direto, o registo dos insulares volta a estar em foco, com oito partidas seguidas a sofrer diante do Sevilha. Nesse período, o Sevilha venceu cinco encontros, perdeu dois e registou-se ainda um empate - que curiosamente foi na primeira volta, a um golo.

