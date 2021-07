Sevilha-Paris SG: duelo de preparação que terá lugar no Estádio Algarve

Sevilha e Paris Saint-Germain defrontam-se, esta terça-feira, em jogo de preparação para a nova temporada, num encontro que está agendado para as 19 horas (horário de Portugal Continental) e que terá lugar no Estádio Algarve, em Faro.

Este será o terceiro jogo de pré-temporada para a equipa espanhola, atualmente orientada por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto. Até ao momento, a formação de Sevilha somou duas vitórias, frente a Coventry, por 4-0, e Las Palmas, por 1-0.

Já a formação francesa, liderada por Mauricio Pochettino - que recentemente renovou contrato com o Paris SG até 2023 -, entra em campo nesta pré-temporada pela quinta vez, tendo somado até ao momento três triunfos (Le Mans, Augsburgo e Orleans) e um empate (Chambly).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Paris SG, equipa que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações. O primeiro embate terminou com um triunfo por 1-0, enquanto que o segundo fechou com um 4-2 no marcador.