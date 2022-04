Sevilha-Real Madrid: invencibilidade caseira dos andaluzes em jogo

CÓD 126 Sevilha 2.83 Empate 3.17 Real Madrid 2.38

Dia de jogo grande em Espanha, com Sevilha e Real Madrid a encontrarem-se este domingo no Ramón Sánchez Pijuán, numa partida da jornada 32 que colocará frente a frente o 3.º e o 1.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Real Madrid entra em campo com 72 pontos e vindo de uma derrota com sabor a vitória diante do Chelsea, para a Liga dos Campeões. Esse desaire, que não impediu o apuramento para as 'meias', foi o segundo em dez jogos dos merengues. A formação blanca, refira-se, perdeu apenas três dos últimos 38 jogos que disputou no campeonato.Quanto ao Sevilha, tem 60 pontos e está no terceiro posto, chegando a este jogo numa excelente sequência caseira no campeonato, com 17 jogos seguidos sem perder enquanto visitante. Os andaluzes, refira-se, foram os pirmeiros a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputaram.Quanto ao confronto direto, o Real Madrid leva seis jogos seguidos sem perder diante do Sevilha, sendo que em todos eles conseguiu marcar pelo menos um golo. Em cinco deles, refira-se, conseguiu mesmo vencer - na primeira volta conseguiu-o, por 2-1.