Sevilha-Rennes: duelo dos 'empatas'

Num Grupo E em que está tudo empatado com 1 ponto, Sevilha e Rennes procuram esta quarta-feira em solo espanhol alcançar a primeira vitória na presente edição da Champions, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações que parecem estar até de mão dada nas más sequências.



É que os andaluzes vão em quatro encontros sem ganhar, com duas derrotas e dois empates, ao passo que os franceses levam três duelos sem conhecer o sabor do triunfo, numa sequência com uma derrota e dois empates. Para piorar o registo, o Sevilha não marca há três duelos e o Rennes sofre há três...



De referir ainda que este será o primeiro duelo entre estas duas equipas, no qual o Sevilha terá como baixas Sergio Escudero, Oussama Idrissi e Jules Koundé, ao passo que os franceses não poderão contar com M'Baye Niang e Faitout Maouassa.

CÓD 110 Sevilha 1.56 Empate 4 Rennes 6.2