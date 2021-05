Sevilha-Valencia: andaluzes ainda sonham

Vindo de um empate diante do Real Madrid, numa partida em que deixou escapar o triunfo já nos descontos, o Sevilha recebe a visita do Valencia, numa partida entre históricos a viver momentos bem distintos.



Os andaluzes, com 71 pontos, têm a Champions garantida e ainda sonham com o pódio e até o segundo lugar (o primeiro já é mais complicado...), ao passo que os che têm 39 e o melhor que podem almejar será acabar dentro do top-10 - que está à distância de 7 pontos - e mesmo assim será sonhar demasiado...



Olhando aos registos recentes, o Sevilha perdeu apenas dois dos últimos vinte jogos caseiros que disputou diante do Valencia, sendo que ainda no confronto direto há a destacar o facto de os andaluzes não terem sofrido nos últimos três embates. Esta época já foram disputados dois duelos, ambos com vitórias do Sevilha: por 1-0 para a Liga e 3-0 para a Taça do Rei.



Por outro lado, refira-se que há dois dados em 'confronto': o Sevilha foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos, ao passo que no mesmo número de jogos o Valencia foi a primeira equipa a sofrer... Por fim, de notar que sete dos últimos oito encontros dos che tiveram golos de ambas as equipas.

CÓD 165 Sevilha 1.42 Empate 4.23 Valência 5.88