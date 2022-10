Sevilha-Valencia: andaluzes procuram continuar a recuperar

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da jornada 10 da Liga espanhola, Sevilha e Valência encontram-se esta terça-feira na Andaluzia, numa partida na qual estarão frente a frente o 14.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Com 14 pontos, o Valencia entra em campo em melhor posição e numa fase bem mais positiva, com quatro encontros seguidos sem perder. Ainda assim, o Valencia chega a este jogo vindo de três jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo. Falando em golos, os últimos seis jogos dos che tiveram 3 ou mais golos, sendo que em cinco deles ambas as equipas marcaram. Em termos individuais, Jaume Doménech é baixa certa no Valencia.



Quanto ao Sevilha, sem Jesús Corona e Karim Rekik, mas com Fernando e Jesús Navas em dúvida, chega a este vindo de um triunfo que colocou ponto final a uma série de um mês sem ganhar. Ao todo foram seis encontros sem ganhar por parte dos andaluzes. Falando em golos, apenas um dos últimos sete jogos do Sevilha teve 3 ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, o Sevilha leva sete encontros seguidos sem perder diante do Valencia e sempre a marcar pelo menos um golo - sempre em primeiro lugar. E falando em golos, apenas dois dos últimos dez jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos no total.

Por Record

Temas

valencia

liga

valência

sevilha

andaluzia