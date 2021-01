Sevilha-Valencia: Guedes tenta avançar na Taça do Rei de Espanha

Sevilha e Valencia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram a atravessar um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sevilha registou quatro vitórias (Real Sociedad, Leganés, Alavés e Cádiz CF) e uma derrota (Atlético Madrid), enquanto que o Valencia, de Gonçalo Guedes, somou três triunfos (Yeclano, Valladolid e Alcorcón), um empate (Osasuna) e uma derrota (Atlético de Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Sevilha, equipa atualmente orientada por Julen Lopetegui e que conta com dois triunfos nos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.