Sevilha-Valladolid: andaluzes procuram voltar a vencer

Relegado ao quarto posto da Liga espanhola depois de uma série de três empates que permitiu ao Atlético Madrid saltar para o pódio, o Sevilha procura esta sexta-feira retornar ao rumo ganhador, numa partida da 32.ª jornada na qual terá pela frente o 15.º colocado Valladolid, uma equipa que entra em campo com 8 pontos de avanço para o Maiorca, a primeira equipa na zona de descida.



Vindo dos tais três empates consecutivos - um deles diante do Barcelona -, o conjunto andaluz está ainda assim num momento globalmente positivo, já que não perdeu nenhum dos últimos dez encontros, uma série na qual, ainda assim, conseguiu apenas três vitórias.



Quanto ao Valladolid, vem também numa série de três jogos seguidos sem ganhar, sendo que desde a retoma apenas conseguiu um triunfo nos quatro jogos disputados - diante do Leganés, logo no primeiro jogo pós-paragem.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Sevilha não perdeu nenhum dos últimos seis jogos diante do Valladolid, sendo que em quatro dos mais recentes venceu mesmo. por outro lado, vai em doze jogos seguidos a marcar a este adversário e em três sem sofrer. Na primeira volta, por exemplo, e mesmo tendo acabado com dez elementos - devido à expulsão tardia de Ocampos -, venceu por 1-0. Como será desta vez?