Sevilha-Valladolid: em busca da primeira vitória

Em jogo da 2.ª jornada da Liga espanhola, Sevilha e Valladolid encontram-se no Ramón Sánchez Pijuán num jogo no qual ambas as equipas vão entrar em campo com o objetivo de alcançarem as primeiras vitórias da época, isto depois de terem perdido no arranque.Os andaluzes perderam em casa do Osasuna por 2-1, ao passo que o Valladolid perdeu na receção ao Villarreal, no caso por 3-0.Em termos individuais, Munir El-Haddadi e Suso estão em dúvida no Sevilha, ao passo que Shon Weissman é baixa certa dos visitantes.Em termos históricos, estas equipas voltam a encontrar-se depois de uma época sem jogarem entre si, num jogo no qual o Sevilha procurará ampliar o seu registo positivo, já que não perder diante do Valladolid há nove jogos. Nos últimos 15 encontros, refira-se, o Sevilha marcou sempre a este oponente.