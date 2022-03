Sevilha-West Ham: andaluzes com duelo complicado

CÓD 160 Sevilha 2.06 Empate 3.05 West Ham 3.62

Duelo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com um embate entre o Sevilha e o West Ham, a colocar frente a frente uma equipa que veio da Champions - e que teve de passar o Dinamo Zagreb no playoff - e um West Ham que se apurou diretamente da fase de grupos.Em bom momento no plano interno, o Sevilha chega a este jogo vindo de um empate e uma derrota na Liga espanhola, sendo que é pouco provável que neste jogo o registo de golos seja alto. É que apenas dois dos últimos sete jogos dos andaluzes teve mais do que 2.Quanto ao West Ham, vem de duas derrotas seguidas no plano interno, diante de Southampton e Liverpool. Tal como no caso do Sevilha, normalmente o registo de golos é baixo: apenas dois dos últimos oito jogos tiveram mais do que 2.No que a baixas diz respeito, Suso e Thomas Delaney estão fora no Sevilha, ao passo que Erik Lamela, Papu Gómez, Anthony Martial e Karim Rekik estão em dúvida. Já no caso do West Ham, Angelo Ogbonna e Vladimir Coufal vão falhar o jogo e Jarrod Bowen está em dúvida.