Sevilla-Lille: armada portuguesa procura primeira vitória

Depois de terem empatado sem golos há duas semanas, Sevilla e Lille encontram-se esta terça-feira em solo espanhol, num encontro de onde, em teoria, irá sair o segundo conjunto apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões neste Grupo G - juntamente com o RB Salzburgo.



Com três empates em três jogos nesta Champions, o conjunto andaluz entra em campo vindo de cinco encontros seguidos sem perder para todas as competições, com três triunfos e dois empates a registar. Marcou em quatro deles, tendo apenas ficado em branco precisamente diante do Lille. Olhando aos golos, não se espera uma grande soma, já que apenas um dos últimos oito do Sevilha teve mais do que 3.



Quanto ao Lille, tem dois empates e uma derrota na fase de grupos, entrando neste jogo numa sequência negativa, de quatro jogos seguidos sem ganhar - com dois empates e duas derrotas. A turma de José Fonte, Tiago Djalo, Xeka e Renato Sanches vem precisamente de um desaire diante do Paris SG, num jogo no qual até esteve perto de surpreender. Nesta partida, refira-se, Léo Jardim e Sven Botman são baixas. Por fim, de referir que somente um dos últimos cinco jogos do Lille teve mais do que 3 golos: precisamente o último, diante do Paris SG, com a vitória parisiense por 2-1.

CÓD 111 Sevilha 1.58 Empate 3.65 Lille 5.35