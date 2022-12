SF Paris-La Rochelle FC: equipas separadas por 5 pontos no Top-15

Num jogo da 12.ª jornada do Top-14, SF Paris e La Rochelle FC encontram-se este sábado na capital, num duelo da 12.ª jornada que colocará frente a frente o 7.º e o 2.º colocados, respetivamente.



Com 31 pontos, o La Rochelle tem 7 vitórias e 4 derrotas, sendo que nos cinco encontros mais recentes venceu três e perdeu dois. Quanto ao La Rochelle FC, tem 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, com 26 pontos. Nos últimos dez, o La Rochelle venceu apenas dois jogos, levando já três duelos seguidos sem triunfar.



Em termos de confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, sempre para a equipa da casa. Irá a tendência manter-se?

Por Record