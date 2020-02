SF Paris-La Rochelle: histórico e prestação nesta temporada favorecem visitantes

Stade Francais Paris e La Rochelle defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato francês de râguebi, num encontro em que a formação anfitriã terá algumas dificuldades para sair com um triunfo.



À entrada para esta partida, o Stade Francais Paris posiciona-se no último lugar da tabela classificativa, com 20 pontos, fruto de quatro triunfos, um empate e nove empatas, enquanto que o La Rochelle é 3.º classificado, com 37 pontos, após oito vitórias e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, o SF Paris registou duas vitórias (Section Paloise e Stade Toulousain), um empate (Montpellier) e duas derrotas (CA Brive e Clermont), ao passo que o La Rochelle somou quatro vitórias (Castres Olympique, Agen, Section Paloise e Montpellier) e uma derrota (Bordeaux Begles).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do La Rochelle contra dois do Stade Francais Paris.