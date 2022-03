SG Flensburg Handewitt-Pick Szeged: duelo do playoff da Champions

Encontro do playoff da Liga dos Campeões de andebol, com uma partida entre os alemães do SG Flensburg Handewitt e os húngaros do Pick Szeged, num duelo que colocará frente a frente o 6.º do Grupo B e o 3.º do Grupo A, respetivamente.



Nesta eliminatória a duas mãos, os alemães jogam primeiro em casa e tentarão construir já um bom resultado para a partida da segunda mão, socorrendo-se da tendência histórica recente, com cinco jogos seguidos perder e três a ganhar diante do Pick Szeged.



Ainda assim, a verdade é que os húngaros estão claramente numa grande fase (contando todas as provas), já que venceram os últimos três jogos e nos últimos oito não perderam (três deles de Champions).



Em termos individuais, atenção a Hampus Wanne, o melhor marcador dos alemães com 60 golos, e ainda a Jim Gottfridsson, com 54 passes para golo. Já do lado oposto os destaques vão para Bence Banhidi, com 61 golos, e para o português Miguel Martins, com 40 assistências.

Por Record