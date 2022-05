SG Flensburg Handewitt-THW Kiel: duelo de topo no campeonato alemão de andebol

Encontro de topo do campeonato alemão de andebol, com um embate entre o SG Flensburg Handewitt e o THW Kiel, duas equipas que entram nesta ronda na 4.ª e 2.ª posições, separadas por somente 2 pontos.



Em melhor posição estão os visitantes, que neste duelo da 30.ª jornada podem dar um passo importante para cimentar a sua segunda posição rumo à Liga dos Campeões do próximo ano. Caso empatem, ficam com vantagem de 1 ponto nesse particular para o Füchse Berlin, ao passo que com um desaire permitirão ao Flensburg subir na tabela e ultrapassar.



Sem derrotas nos últimos nove jogos, o Kiel está claramente num bom momento, ainda mais 'agravado' pelo triunfo e eliminação do Paris SG na Liga dos Campeões. Já o Flensburg, em sentido contrário, vem de duas derrotas na prova máxima da EHF, que determinaram o adeus à competição - foram batidos pelo Barcelona.



Em termos de confronto direto, o Kiel venceu o jogo da primeira volta, ganhando por 33-23 em casa.

Por Record