SG I. Dragons-NZ Warriors: empatados na tabela da NRL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 417 SG I. Dragons 1.49 Empate 17 NZ Warriors 2.25

Encontro da 11.ª jornada da NRL, com um embate entre os St. George Illawarra e os NZ Warriors, duas equipas que entram nesta ronda com os mesmos 8 pontos em 10 encontros. Será um duelo entre duas equipas que entram em campo vindas de duas derrotas seguidas, algo que procurarão certamente inverter neste duelo.Em termos de confronto direto, note-se que os St. George Illawarra venceram os dois últimos jogos entre estas duas equipas, um deles este ano, no triunfo por 28-16 conseguido em março, fora de casa.