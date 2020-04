Shak. Soligorsk-FC Brest: forasteiros favoritos a garantir passaporte para a final da Taça

O Shak. Soligorsk recebe, esta quarta-feira, o FC Brest em jogo a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça bielorrussa de futebol.



No encontro da primeira mão, o FC Brest acabou por vencer por 2-0, uma vantagem que poderá ser suficiente para carimbar a passagem à final da prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Shak. Soligorsk registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, enquanto que o FC Brest somou três triunfos e dois desaires.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Brest com duas vitórias nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra nenhum do Shak. Soligorsk.

CÓD 101 Shak. Soligorsk 1.95 Empate 2.9 FC Brest 3.13