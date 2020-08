Shakhtar Donetsk-Basileia: Luís Castro tenta agarrar presença nas 'meias' da Liga Europa

Shakhtar Donetsk e Basileia defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga Europa, num encontro que irá disputar-se em Gelsenkirchen, em apenas uma mão, devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta ronda, a equipa ucraniana, orientada pelo treinador português Luís Castro, eliminou os 16 avos-de-final o Benfica e nos 'oitavos' os alemães do Wolfsburgo, enquanto que os suíços do Basileia deixaram pelo caminho os cipriotas do APOEL, nos 16 'avos' e os alemães do Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Shakhtar Donetsk registou quatro triunfos (Desna, Kolos Kovalivka, Veres-Rivne e Wolfsburgo) e um empate (Oleksandriya), ao passo que o Basileia somou duas vitórias (St. Gallen e Eintracht Frankfurt) e três empates (Lugano, Thun e Luzern).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Shakhtar Donetsk, que venceu quatro dos últimos cinco duelos entre as duas formações.