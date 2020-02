Shakhtar Donetsk-Benfica: deslocação perigosa para as águias

Duelo de líderes nos respetivos campeonatos para os 16-avos-de-final da Liga Europa, com o Shakhtar Donetsk a receber esta quinta-feira, a partir das 17h55, a visita do Benfica, num encontro entre duas formações que chegaram a esta ronda da Liga Europa após terem sido 'repescadas' da Liga dos Campeões.



Líder na Ucrânia, com mais 14 pontos do que o Dinamo Kiev, a formação de Luís Castro vai esta quinta-feira disputar o seu primeiro encontro oficial de 2020, isto depois de uma paragem para período de inverno no qual apenas realizou encontros de preparação. A última partida oficial dos de Donetsk, refira-se, foi em 14 de dezembro, quando venceu em casa do Zorya, por 2-1. De lá para cá, sem ação competitiva, os de Luís Castro jogaram dez jogos amigáveis, nos quais conseguiram seis vitórias, dois empates e duas derrotas.



Quanto às águias, chegam a esta partida na pior fase da temporada, numa inédita sequência de três jogos seguidos sem vencer, algo que não se via na Luz desde 2018/19, ainda com Rui Vitória. Será nesse contexto que surgirá este complicado encontro com os ucranianos, uma equipa praticamente na máxima força para este duelo - apenas Dodô é ausência -, ao contrário das águias que não poderão contar com Gabriel, Jardel e Julian Weigl - isto para lá de haver dúvidas quanto a André Almeida.

