Shakhtar Donetsk-Borussia M'gladbach: equipa de Luís Castro pode deixar marca

Duelo entre os inesperados dois primeiros colocados do Grupo B da Champions, com o Shakhtar Donetsk a ter uma chance de dar um passo de gigante na qualificação para a próxima ronda. Pela frente estará um Borussia M'gladbach motivado por aquilo que conseguiu fazer diante do Real Madrid, uma equipa perante a qual os ucranianos conseguiram vencer.



Também de forma inesperada em segundo lugar na Ucrânia, o Shakhtar chega a este jogo numa série de nove jogos seguidos sem perder, na qual conseguiu como resultados mais sonantes a tal vitória frente ao Real Madrid e um empate a zeros frente ao Inter Milão. Por outro lado, do ponto de vista estatístico há a destacar o facto de o Shakhtar ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros que disputou.



Quanto ao Borussia M'gladbach, é quinto na bem mais competitiva Bundesliga e chega também numa boa fase a esta partida, já que não perdeu nenhum dos últimos oito jogos que disputou. Nessa sequência, refira-se, venceu quatro encontros e empatou outros quatro, sendo que em sete desses jogos foi mesmo a primeira equipa a marcar.



Para este jogo Luís Castro volta a ter um cenário bem menos negativo no que a ausências diz respeito, já que contará com os regresso de Junior Moraes e ainda do veterano guarda-redes Andriy Pyatov. De fora ficarão, ainda assim, Maksym Malyshev, Ismaily, Yevhen Konoplyanka e Fernando. Já Dentinho, Viktor Kovalenko e Serhii Kryvtsov são dúvidas.



Do lado alemão, Andreas Poulsen e Denis Zakaria continuam a estar na lista de ausentes, onde poderão ainda entrar László Bénes, Mamadou Doucouré e Julio Villalba.

