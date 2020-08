Shakhtar Donetsk-Dínamo Kiev: clássico para decidir primeiro troféu

Aí está o primeiro troféu da época no futebol ucraniano, com o campeão Shakhtar Donetsk a defrontar o arquirrival Dínamo Kiev, num duelo que valerá a disputa da Supertaça.



Vencedor da Taça, numa campanha na qual conseguiu surpreender nos oitavos-de-final ao afastar precisamente este Shakhar, o Dinamo Kiev chega a este duelo moralizado pelo arranque vitorioso no campeonato, com a vitória por 4-1 sobre o Olimpik Donetsk, por 4-1.



Quanto ao Shakhtar, crónico campeão nacional, venceu a partida de abertura por 3-1 diante do Kolos Kovalivka e chega a este jogo apenas uma semana depois de ter dito adeus ao sonho da Liga Europa, com a pesada derrota por 5-0 ante o Inter Milão. Um resultado doloroso, mas que não parece ter afetado demasiado a turma de Luís Castro.



Olhando a estatísticas, e alargando as contas tanto a pré-temporada como à época passada, de notar que o Shakhtar Donetsk vai em oito de nove jogos a ser a primeira equipa a marcar nas suas partidas, sendo que em três das mais recentes também sofreu.



Pelo lado do Dínamo, a turma de Kiev vai em três vitórias consecutivas, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos chegou ao descanso na frente. Por outro lado, nos jogos dos de Kiev há ainda a destacar o facto de oito dos últimos dez terem tido golos de ambas as equipas e nove deles terem tido pelo menos três tentos.



Relativamente ao confronto direto, o Shakhtar tem ampla vantagem, com seis vitórias e apenas três derrotas nas últimas onze partidas. Nos sete últimos jogos, o Dínamo sofreu sempre golos, sendo que em seis desses duelos conseguiu também marcar.