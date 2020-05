Shakhtar Donetsk-Dínamo Kiev: jogo grande na Ucrânia

Domingo de jogo grande na Ucrânia, com um duelo de topo entre Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev, numa partida da 2.ª jornada da fase de apuramento de campeão que poderá deixar a equipa de Paulo Fonseca ainda mais próxima de revalidar o título nacional.



Com 59 pontos, a formação de Donetsk chega a este duelo com 13 pontos de avanço para a formação de Kiev, sabendo desde já que, com nove duelos pela frente, um triunfo nesta partida praticamente encerrará em definitivo a questão da luta pelo título. Ainda assim, por estar sem competir oficialmente desde março, há muitas incógnitas no ar, ainda que os dois duelos de preparação prévios tenham deixado boas indicações, com dois triunfos claros, por 4-1 e 4-0.



Quanto ao Dínamo Kiev, também disputou dois jogos de preparação, vencendo um e empatando outro. Curiosamente, o empate foi diante do Rukh Lviv, uma equipa que perante o Shakhtar perdeu por 4-1. De notar, por fim, que os de Kiev chegam a este jogo vindos de seis jogos oficiais sem perder, tendo sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove duelos.



Quanto ao confronto direto, de notar que houve golos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que em todos eles o Dínamo sofreu. Como será desta vez?

CÓD 103 Shakhtar D. 1.74 Empate 3.15 Dínamo Kiev 3.51