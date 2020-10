Shakhtar Donetsk-Inter Milão: ucranianos tentam nova surpresa

Depois de terem espantado a Europa do futebol ao ganhar em casa do Real Madrid num jogo no qual se apresentaram com dez baixas, os ucranianos Shakhtar Donetsk procuram esta terça-feira novo resultado inesperado, quando pelas 17h55 receberem em Kiev a visita dos italianos do Inter Milão.



Vindos da tal vitória na semana passada, mas também numa sequência positiva interna com seis jogos seguidos sem perder - ainda que sejam apenas terceiros -, os comandados de Luís Castro prometem emoção e jogo ofensivo, mas também golos, muitos golos. Veja-se as estatísticas, que mostram golos de ambas as equipas em oito dos últimos nove encontros, sendo que em quatro dos últimos cinco foi o Shakhtar a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Inter Milão, quarto com 10 pontos na Serie A, está a realizar um início de temporada até bastante positivo, com apenas uma derrota nos seis jogos disputados. No jogo mais recente, por exemplo, venceu em casa do Génova por 2-0, isto depois de ter entrado nesta Champions com um empate caseiro diante do Borussia Monchengladbach. No que a estatísticas diz respeito, note-se que a promessa milanesa também é de golos, já que em oito dos últimos dez jogos o Inter foi a primeira equipa a marcar e se registaram pelo menos 3 golos. Por outro lado, em cinco dos últimos seis houve tentos de ambas as equipas.



No que a jogadores diz respeito, refira-se que o cenário continua a ser complicado para o Shakhtar, que não deverá poder contar com seis jogadores - Viktor Kovalenko, Maksym Malyshev, Ismaily, Yevhen Konoplyanka, Serhii Kryvtsov e Junior Moraes -, ao passo que os italianos estarão privados de Matías Vecino, Stefano Sensi, Alexis Sánchez, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini.



Por fim, refira-se que este será o segundo encontro entre estas duas equipas no espaço de dois meses. O mais recente foi em agosto, na Liga Europa, numas meias-finais a uma mão nas quais os milaneses golearam por 5-0. Haverá vingança?

CÓD 103 Shakhtar D. 3.92 Empate 3.97 Inter de Milão 1.83