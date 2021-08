Shakhtar Donetsk-Monaco: golo de Pedrinho dá vantagem aos ucranianos

Depois de ter ganho Mónaco por 1-0, com um golo do ex-benfiquista Pedrinho, o Shakhtar Donetsk procura carimbar o acesso à fase de grupos da Champions, numa partida na qual sabe que empatar o coloca desde logo na próxima ronda da prova. E a verdade é que os ucranianos estão a viver um início de época bastante positivo, ao contrário dos franceses...



Em seis jogos disputados, os monegascos venceram dois, empataram um e perderam três, sendo que todas estas derrotas foram nos três jogos mais recentes, duas na Ligue 1 e outra na Champions. Nesta prova, refira-se, os franceses afastaram na 3.ª eliminatória o Sparta Praga, vencendo por 2-0 e 3-1. Olhando a estatísticas, o Monaco sofre golos há cinco encontros.



Quanto ao Shakhtar, tem oito jogos disputados esta temporada, com sete vitórias e uma derrota no registo. Na Champions, para lá da vitória na semana passada, tinha afastado com duplo triunfo o Genk, ambos por 2-1. Os ucranianos, refira-se, têm quatro vitórias seguidas, sendo que em três desses duelos nem sofreram golos. Em sete dos últimos nove houve pelo menos 3 golos no marcador.

CÓD 154 Shakhtar D. 2.65 Empate 3.15 Mónaco 2.24